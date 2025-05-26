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شرطة بريطانيا تعتقل شخصا صدم عددا من المارة بسيارته أثناء احتفالات ليفربول

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شرطة بريطانيا تعتقل شخصا صدم عددا من المارة بسيارته أثناء احتفالات ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 مايو 2025 09:37 مساءً - اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا إثر قيامه بصدم عددًا من المارة بسيارته في مدينة ليفربول خلال احتفالات تخص كرة القدم.

 

وكان قد احتفل فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، من خلال جولة للاعبي الفريق في مدينة ليفربول بدرع المسابقة في حافلة مكشوفة.

 

وظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في مقدمة الحافلة المكشوفة للفريق، والتي تجوب شوارع المدينة، في جولة بطول 15 كيلومترا حول المدينة في حافلة مكشوفة، حيث خرجوا للاحتفال أمام جماهيرهم للاحتفال بلقب الدوري الـ20 للريدز.

 

وتسلم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر، كأس الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" التى توج بها فى الموسم الحالى 2024-2025 للمرة العشرين فى تاريخه.

 

وزين الاحتفالات أبناء اللاعبين الذين تواجدوا مع الآباء داخل الملعب للاحتفال، وحضرت مكة وكيان ابنتا النجم المصري محمد صلاح الاحتفالات من أرض الملعب لتشاركا في الاحتفالات.

 

وتعادل الريدز مع نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 1-1، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من عمر مسابقة في مواجهة احتفالية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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