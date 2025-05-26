نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- التراب يملأ الأجواء: عاصفة ترابية عنيفة تشل الحركة في جميع المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضربت عاصفة ترابية قوية عددًا كبيرًا من محافظات مصر اليوم الإثنين 26 مايو 2025، وسط ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وصل إلى 43 درجة مئوية في بعض المناطق، مع نشاط رياح مثير للأتربة، وتحذيرات من اضطرابات في الملاحة وانخفاض الرؤية الأفقية.

شهدت البلاد ذروة الموجة شديدة الحرارة كما توقعتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أوضحت أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل ليلًا.

القاهرة الكبرى حرارة شديدة مع رياح مثيرة للأتربة وأجواء ترابية خفيفة

في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، سجلت درجات الحرارة بين 40 و41 درجة مئوية، مع نشاط ملحوظ للرياح على الطرق المكشوفة، تسبب في أجواء ترابية محدودة، خاصة في أطراف المحافظات. هذا النشاط أثّر على الرؤية وأدى إلى حالة من الغبار الخفيف التي تسببت في حالة من عدم الراحة للمواطنين.

دلتا مصر ومدن القناة شبورة مائية صباحية ورياح محملة بالأتربة

شهدت محافظات المنصورة، الزقازيق، بنها، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس أجواءً مشمسة، وشبورة مائية صباحية، تلاها نشاط في الرياح المصاحبة للأتربة في بعض الفترات، وبلغت درجات الحرارة في الإسماعيلية 41 درجة مئوية، ما تسبب في أجواء حارة ومثيرة للغبار في الطرق المكشوفة.

الصعيد درجات حرارة قياسية تصل إلى 43 مع رياح ساخنة محملة بالأتربة

سجلت محافظات الصعيد مثل المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والوادي الجديد درجات حرارة قياسية تراوحت ما بين 41 إلى 43 درجة مئوية، مع رياح ساخنة مثيرة للأتربة خاصة في المناطق المفتوحة والطرق الصحراوية، مما أثّر على الرؤية وأثار تحذيرات من السفر دون ضرورة لتفادي المخاطر الصحية والمرورية.

الساحل الشمالي انخفاض في درجات الحرارة واضطرابات بحرية مع ارتفاع الأمواج

في الإسكندرية، مطروح، العلمين، السلوم، تراجعت درجات الحرارة مقارنة بباقي المحافظات، وسجلت بين 23 و26 درجة مئوية، لكنها شهدت اضطرابًا في الملاحة البحرية وارتفاعًا في الأمواج، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، التي نصحت بحذر شديد أثناء التنقل البحري.

سيناء ومدن القناة طقس حار ورياح متوسطة السرعة

شهدت محافظات شمال وجنوب سيناء، بما في ذلك العريش، رفح، شرم الشيخ، الطور، وطابا، طقسًا شديد الحرارة مع رياح متوسطة السرعة على المناطق المكشوفة، حيث بلغت درجات الحرارة في شرم الشيخ والعريش 40 درجة مئوية، مع أجواء جافة وسلسة الحركة للرياح.

البحر الأحمر وجنوب الصعيد

في الغردقة، مرسى علم، شلاتين، حلايب، أبو رماد، أبو سمبل، استمر الطقس الجاف والقاري، مع درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 43 درجة مئوية في أبو سمبل، و38 إلى 40 درجة في المدن الساحلية، وسط رياح مثيرة للرمال في بعض الفترات، ما قد يسبب اضطرابات في حركة المرور والسفر.

الهيئة العامة للأرصاد تحذّر المواطنين وتناشد باتخاذ إجراءات وقائية

طالبت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة الابتعاد عن الأماكن المكشوفة وقت نشاط الرياح، وارتداء الكمامات لحماية الجهاز التنفسي من الأتربة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وتأجيل السفر على الطرق السريعة في حال انخفاض الرؤية الأفقية. كما أشارت إلى أن الموجة شديدة الحرارة ستستمر حتى منتصف الأسبوع، مع تحسّن نسبي في بعض المناطق بدءًا من الأربعاء.