نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ عاصفة ترابية تضرب جميع المحافظات اليوم: تحذيرات عاجلة من الأرصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى تليفزيون اليوم السابع بثًا مباشرًا من محافظة الإسماعيلية، رصد خلاله العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة، تزامنًا مع موجة شديدة الحرارة تضرب معظم أنحاء الجمهورية اليوم الإثنين 26 مايو 2025.

ورغم الأجواء المناخية الصعبة، شهدت الإسماعيلية طقسًا مشمسًا مع ارتفاع في درجات الحرارة تتراوح بين 2 إلى 3 درجات عن المعدلات الطبيعية، واستمرت الحركة المرورية منتظمة على الطرق الداخلية والسريعة.

شبورة ورياح مثيرة للرمال... وتحذير رسمي من المحافظة

وأعلنت محافظة الإسماعيلية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطقس اليوم يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وظهور شبورة مائية في ساعات الصباح، بالإضافة إلى نشاط رياح محملة بالأتربة والرمال على المناطق المكشوفة بسرعة رياح وصلت إلى 26 كم/ساعة.

سجلت درجات الحرارة في محافظة الإسماعيلية اليوم:

الصغرى: 23 درجة مئوية

العظمى: 41 درجة مئوية

الأرصاد: اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة على مستوى الجمهورية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين 26 مايو 2025 ذروة الموجة الحارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب محافظات الجمهورية، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون معتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على عدد من المناطق المكشوفة، إضافة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، خاصة على شواطئ الإسكندرية، العلمين، مطروح، والسلوم، نتيجة ارتفاع الأمواج بشكل ملحوظ.

درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن الجمهورية

فيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 26 مايو 2025 في عدد من المدن والعواصم المصرية:

القاهرة: الصغرى 21 - العظمى 40

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 - العظمى 41

6 أكتوبر: الصغرى 22 - العظمى 41

بنها: الصغرى 21 - العظمى 40

دمنهور: الصغرى 23 - العظمى 38

وادي النطرون: الصغرى 21 - العظمى 36

كفر الشيخ: الصغرى 23 - العظمى 35

المنصورة: الصغرى 23 - العظمى 37

الزقازيق: الصغرى 25 - العظمى 40

شبين الكوم: الصغرى 24 - العظمى 38

طنطا: الصغرى 23 - العظمى 37

دمياط: الصغرى 22 - العظمى 33

بورسعيد: الصغرى 23 - العظمى 39

الإسماعيلية: الصغرى 23 - العظمى 41

السويس: الصغرى 24 - العظمى 40

العريش: الصغرى 21 - العظمى 40

رفح: الصغرى 20 - العظمى 39

رأس سدر: الصغرى 23 - العظمى 39

نخل: الصغرى 17 - العظمى 38

سانت كاترين: الصغرى 12 - العظمى 33

الطور: الصغرى 24 - العظمى 37

طابا: الصغرى 21 - العظمى 37

شرم الشيخ: الصغرى 27 - العظمى 40

الإسكندرية: الصغرى 18 - العظمى 26

العلمين: الصغرى 18 - العظمى 24

مطروح: الصغرى 18 - العظمى 24

السلوم: الصغرى 19 - العظمى 23

سيوة: الصغرى 18 - العظمى 31

الغردقة: الصغرى 26 - العظمى 38

مرسى علم: الصغرى 26 - العظمى 38

شلاتين: الصغرى 24 - العظمى 40

حلايب: الصغرى 26 - العظمى 38

أبو رماد: الصغرى 26 - العظمى 38

رأس حدربة: الصغرى 25 - العظمى 37

الفيوم: الصغرى 25 - العظمى 40

بني سويف: الصغرى 25 - العظمى 40

المنيا: الصغرى 23 - العظمى 40

أسيوط: الصغرى 24 - العظمى 41

سوهاج: الصغرى 25 - العظمى 42

قنا: الصغرى 25 - العظمى 43

الأقصر: الصغرى 26 - العظمى 43

أسوان: الصغرى 26 - العظمى 43

الوادي الجديد: الصغرى 26 - العظمى 42

أبو سمبل: الصغرى 28 - العظمى 43