نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يوجه بحصر مميكن لأملاك الأوقاف وطرح فرص استثمارية لتعظيم العائدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بحضور خالد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة المهمة.

حصر شامل ومميكن لأملاك هيئة الأوقاف لدعم الشراكات الاستثمارية

تابع رئيس الوزراء موقف إدارة أملاك هيئة الأوقاف، موجهًا بإجراء حصر شامل ومميكن يشمل الأراضي والمباني السكنية والتجارية، مع التأكيد على دعم الحكومة الكامل لأي مشروع شراكة بين الهيئة والقطاع الخاص، في إطار تعظيم الاستغلال الأمثل لهذه الأملاك.

كما وجه مدبولي بحصر ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الهيئة تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص لتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل.

مبادرة "عودة الكتاتيب": إحياء الهوية الوطنية وتعزيز القيم الإسلامية

استعرض الاجتماع نتائج الدراسة الشاملة لمبادرة "عودة الكتاتيب" التي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف إعادة إحياء دور الكتاتيب في التنشئة على القيم الإسلامية السمحة وتعزيز اللغة العربية.

وأوضح الوزير استقبال المبادرة حتى الآن ٢٠٢٦ طلبًا، مع استمرار التسجيل، بالإضافة إلى تضمين ميثاق المبادرة أهدافًا تعليمية ووطنية وتربوية متعددة تشمل محاربة الفكر المتطرف وتنمية المواهب.

المنصة الإلكترونية ومبادرة "صحح مفاهيمك": خطوات نحو خطاب ديني عصري ومستنير

قدّم وزير الأوقاف عرضًا حول إطلاق منصة إلكترونية دينية متكاملة تهدف إلى تجديد الخطاب الديني وتقديم محتوى تفاعلي متنوع يتناسب مع مختلف الفئات المجتمعية.

كما استعرض خطة إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عبر خطاب ديني علمي متجدد، مع التركيز على استخدام أساليب حديثة ووسائل تواصل متنوعة تناسب الجمهور المستهدف.