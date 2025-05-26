ضبط شركات سياحية "بدون ترخيص" بتهمة النصب والاحتيال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 مايو 2025 02:52 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (6 شركات "بدون ترخيص"بالفيوم) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أختام – جوازات وتأشيرات سفر - دفاتر تحصيل نقدية – مجموعة من إعلانات الشركات بمواقع التواصل الإجتماعى).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.