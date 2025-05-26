ضبط 4 عاطلين لقيامهم بالنصب على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 مايو 2025 02:52 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 عاطلين) بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة العملاء بالبنوك المختلفة، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهم (عدد 10 شرائح لخطوط هواتف محمولة - عدد 4 هواتف محمولة " بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.