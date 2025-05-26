القاهرة الإخبارية ترصد استعدادات معبر كرم أبو سالم لدخول المساعدات إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 مايو 2025 01:53 مساءً - استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات من الاستعدادات أمام معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري كرم أبو سالم، وبيت حانون "إيرز"، مع وقف تام لدخول المساعدات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه بعد قرار إغلاق المعابر الحدودية، ووقف تدفق البضائع، حذرت مؤسسات حكومية وأممية من عودة التجويع إلى القطاع، إذا ما استمر قرار الإغلاق ساريا.

ونتيجة لهذا القرار التعسفي، فقد تفاقم الوضع الإنساني، حيث قفزت أسعار السلع والمواد الأساسية بشكل فوري وبصورة خيالية، عدا عن فقدان غالبية السلع من الأسواق.

ونتيجة لهذا القرار التعسفي، فقد تفاقم الوضع الإنساني، حيث قفزت أسعار السلع والمواد الأساسية بشكل فوري وبصورة خيالية، عدا عن فقدان غالبية السلع من الأسواق.