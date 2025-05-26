نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التنسيق الحضاري يطلق تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة لتوثيق التراث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إطلاق جهاز التنسيق الحضاري تطبيق ذاكرة المدينة على الهواتف الذكية، وهو التطبيق الخاص بمشروعات سلسلة ذاكرة المدينة التي أطلقها الجهاز برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بقيادة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء.

سلسلة ذاكرة المدينة

ومن ناحيته قال وزير الثقافة إن مشروعات سلسلة ذاكرة المدينة، استطاعت نقل فكر التنسيق الحضاري إلى كل بيت بالمشروعات التي نقلت التوثيق من الحجر إلى توثيق البشر مما أضاف قيمة للحجر وجعلت الحجر واقع حي ينبض بالحياة حتى بعد رحيل مبدعييه.

عاش هنا

وأشاد وزير الثقافة بالانجاز الذي تم تحقيقه في مشروع “عاش هنا” الذي تجاوز الألف لوحة لألف شخصية، وكذلك مشروع “حكاية شارع” وكل مشروعات سلسلة ذاكرة المدينة التي تضم ٧ محافظات.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على ضم باقي المحافظات لمشروعات هذه السلسلة الهامة في الفترات القادمة من خلال التنسيق الحضاري، حتى تصبح ذاكرة المدينة على خريطة السياحة الثقافية المصرية.

حكاية شارع

واوضح رئيس الجهاز أن تطبيق ذاكرة المدينة يضم مشروع "عاش هنا" الذي يوثق الأماكن التي عاش فيها شخصيات أثرت في الحياة المصرية بشتى المجالات، ومشروع "حكاية شارع"، والذي يوثق للشوارع المصرية التي تحمل أسماء رموز أثرت الحياة المصرية بكل مجالاتها، وقصص تسمية هذه الشوارع وأين توجد على الخريطة.

توثيق التراث

كذلك يضم التطبيق توثيق العمارات والعقارات التراثية التي سجلها الجهاز في سجلات الحصر ووضع لها رقم توثيق ووضعها على خريطة القيمة وذلك نظرا لتميزها المعماري والفريد.

كما يضم التطبيق إصدارات الجهاز من الكتب التي توثق للأماكن المتميزة ذات الطراز المعماري الفريد ومنها كتاب “الزمالك القيمة والتاريخ”، و "جاردن سيتي"، و "واحة سيوة"، و"مصر الجديدة".

مشروع الجولات

وكذلك مشروع الجولات التراثية التي يقوم بها الجهاز لهذه المناطق المتميزة لإلقاء الضوء على تنوعها المعماري وثرائها الثقافي والاجتماعي والسياسي، والاقتصادي أيضًا بالشخصيات الهامة التي نوثق لها بالمشروعات السابقة لحفظ وتخليد رحلتهم التراثية الثرية بالعطاء كل في مجاله، ونقل سيرهم للأجيال الحالية وعرفانا منا بما قدموه.

ويصدر التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية ويمكن البحث فيه من خلال الأسماء أو المناطق أو رقم التوثيق ويأتي هذا التطبيق تأكيدًا على دور التنسيق الحضاري في مخاطبة كافة أطياف المجتمع بكل الوسائل وتعبيرًا لمواكبة وسائل التطور الحديثة.

وتؤكد رسالة التنسيق الحضاري في نشر الوعي بالتراث والتأكيد على أهميته والحفاظ عليه في يد الشباب والنشئ باللغة التي يدركونها من الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأشار الدكتور أسامة الجوهري على أهمية هذه المشروعات، التي خلقت تعاون بناء ومثمر مع التنسيق الحضاري.

اللوحة النحاسية

وهي التي يتم وضعها على أماكن إقامة الرموز والشخصيات المصرية، والتي يتم مسحها بالرمز الكودي تدخلك على كم هائل من المعلومات من خلال الموبايل جعلت التواصل سهلا ومرنا على الأجيال الجديدة للتعرف على القامات المصرية بطريقة بسيطة، وكذلك لوحات حكاية شارع التي تعرفهم بسبب التسمية وقصة كل شارع.

وعلى هامش الاحتفال بإطلاق تطبيق ذاكرة المدينة الذي يضم كل مشروعات سلسلة ذاكرة المدينة، تم تكريم الدكتور أسامة الجوهري على جهوده في إطلاق هذه المشروعات المتميزة.

مشروع "عاش هنا"

كما تم تكريم اللجان العلمية القائمة على مشروع "عاش هنا" وهم الدكتور عماد أبو غازي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة ووزير الثقافة الأسبق، والدكتور محمد الكحلاوي رئيس اتحاد الآثاريين العرب، والدكتور طارق والي استشاري العمارة والتصميم العمراني، والدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة القاهرة، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والإعلامي الدكتور جمال الشاعر، والشاعر أحمد عنتر.

مشروع "حكاية شارع"

وكذا تكريم أعضاء لجنة مشروع "حكاية شارع" وهم الأستاذ الدكتور فتحي صالح أستاذ هندسة الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومؤسس مركز التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية الأسبق، وأحمد بنداري مؤرخ ومصور العمارة الحديثة، والدكتور مصطفى كامل باحث في التاريخ الحديث والمعاصر، والدكتور جمال كمال باحث في التاريخ الحديث والمعاصر.

وحضر حفل التدشين نخبة من أساتذة الجامعات في العمارة والتراث وقيادات وزارة الثقافة وقيادات من مجلس الوزراء، كما حضر أيضًا العديد من الشخصيات العامة البارزة ولفيف من الإعلاميين والصحفيين الذين عقد لهم مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل التطبيق والمشروعات لهم.