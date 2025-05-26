نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء: لا زيادة في ضريبة "القيمة المضافة" ولا مساس بالسلع الأساسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يُوضح فيه حقيقة ما تم تداوله حول زيادة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الأساسية.

تأكيد الحكومة على استقرار السياسات الضريبية

أكد الفيديو الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الحكومة لم تصدر أي قوانين أو قرارات جديدة تخص زيادة ضريبة القيمة المضافة.

كما شدد على أنه لا توجد أي نية للمساس بالسلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

حماية الفئات الأولى بالرعاية ودعم الاقتصاد الوطني

وأوضح الفيديو أن الدولة حريصة على استقرار السياسات الضريبية بما يضمن توفير مناخ آمن للأعمال ويسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الدولة تواصل تقديم الدعم للممولين، بالإضافة إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل في إطار التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الفيديو أن دعم الاقتصاد الوطني يُعتبر أولوية قصوى للحكومة، من خلال تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.