نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التموين: استمرار استلام القمح المحلي طوال الموسم ودعم الفلاح المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ستستمر في استقبال كافة كميات القمح المحلي الموردة خلال الموسم الحالي، حتى في حال تجاوز الكميات المستهدفة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

استمرار استلام القمح المحلي وتعزيز الأمن الغذائي

أوضح الوزير أن الحكومة قد أعلنت عن سعر توريد محفز للمزارعين هذا العام، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات التوريد على مدار الساعة، والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه الموردين.

وأكد أن وزارة التموين حريصة على تقليل معدلات الهدر خلال عمليات النقل والتخزين، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تعظيم الاستفادة من المحصول المحلي ودعم الفلاح المصري، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.

عدد كميات القمح المستلمة والتجهيزات اللوجستية

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة قد استلمت حتى الآن ما يقرب من 3.5 مليون طن من القمح المحلي.

كما أضاف أن الوزارة قد استعدت لموسم توريد القمح المحلي هذا العام من خلال تجهيز ما يقرب من 420 نقطة تجميع لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين، إضافة إلى صوامع وزارة التموين والبنك الزراعي المصري والقطاع الخاص، والتي تضم لجانًا لاستلام القمح وفقًا للقرار الوزاري.