نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التموين يعلن توفر احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي لعام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وجود احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة عام كامل، وذلك وفقًا للتعاقدات المبرمة لتوفير المنتجات للمواطنين بشكل منتظم.

كما أكد أن اللحوم الطازجة متوفرة بكميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025.

استعدادات الوزارة لعيد الأضحى

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور شريف فاروق بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية، حيث تم الإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2025.

وقد حضر المؤتمر عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور مهندس علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير لنظم المعلومات، وحسام الجراحى المشرف العام على جهاز تنمية التجارة الداخلية، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية

كما أوضح الوزير أنه يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى الدواجن داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

لحم سوداني طازج: 285 جنيهًا

لحم بقري طازج: 350 جنيهًا

لحم مجمد: 210 جنيهات

ضاني بلدي مذبوح: 400 جنيه

ضاني مجمد: 390 جنيهًا

دواجن مجمدة (1 كجم): 110 جنيهات

توفير الأضاحي استعدادًا للعيد

كما أكدت الوزارة على توفير كميات كبيرة من الأضاحي بأنواعها المختلفة، استعدادًا لعيد الأضحى، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف العبء المالي على الأسر المصرية.