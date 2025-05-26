نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التموين يعلن عن افتتاح أول منفذ سلعى تم تطويره بالكامل وتوفير اللحوم والأضاحي بأسعار مخفضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قرب افتتاح أول منفذ سلعى تم تطويره بالكامل قبل نهاية الشهر الجاري.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتحديث وتوسيع شبكة التوزيع الحكومية، بهدف تحقيق العدالة في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

تطوير المنافذ السلعى لمنافسة القطاع الخاص

أكد الدكتور شريف فاروق أن خطة الوزارة تشمل تطوير شامل للمنافذ التابعة لها، مع ضمان توفير سلع أساسية بأسعار عادلة وبجودة مضمونة.

وأضاف أن الوزارة لا تسعى للمزاحمة مع القطاع الخاص، بل تهدف إلى المنافسة العادلة بما يعود بالنفع على المواطن من خلال توفير سلع بأسعار تنافسية.

ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن

وأشار وزير التموين إلى أنه يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى الدواجن داخل المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق.

وتنوعت الأسعار للسلع المعروضة كالتالي:

لحم سوداني طازج: 285 جنيهًا

لحم بقري طازج: 350 جنيهًا

لحم جاموسي طازج: 260 جنيهًا

لحم مجمد: 210 جنيهات

ضاني بلدي مذبوح: 400 جنيه

ضاني مجمد: 390 جنيهًا

دواجن مجمدة (1 كجم): 110 جنيهات

كتف بتلو مجمد بالعظم: 190 جنيهًا

توفير الأضاحي بأسعار مناسبة استعدادًا لعيد الأضحى

في إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، أكد وزير التموين أن المنافذ السلعى ستطرح كميات من الأضاحي بأنواع مختلفة وبأسعار مناسبة للمواطنين، دون التأثير سلبًا على السوق أو الأسعار، بما يساهم في تخفيف العبء عن الأسر المصرية خلال فترة العيد.

خطة الوزارة لتوسيع شبكة التوزيع

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تسعى لتوسيع شبكة توزيع السلع الأساسية من خلال منافذها المتطورة، لضمان الوصول العادل لكل المواطنين في مختلف المناطق، بما في ذلك المناطق النائية، مع مراعاة تحسين الخدمات في هذه المنافذ بشكل مستمر.