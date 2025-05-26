نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التموين: توريد أكثر من 3.5 مليون طن قمح حتى الآن.. تجهيز 420 نقطة تجميع في المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار توريد القمح المحلي من المزارعين إلى الصوامع والنقاط المخصصة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الكميات التي تم توريدها حتى الآن تجاوزت 3.5 مليون طن قمح منذ بدء موسم التوريد الحالي لعام 2025.

تجهيز 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح

وأوضح الوزير أن الوزارة كثفت استعداداتها لموسم توريد القمح لهذا العام، حيث تم تجهيز ما يقرب من 420 نقطة تجميع موزعة في مختلف المحافظات لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين.

وأشار إلى أن استلام القمح يتم في جميع الصوامع التابعة لوزارة التموين، إضافة إلى صوامع البنك الزراعي المصري، وصوامع القطاع الخاص، وكذلك الهناجر والبناكر التي تم تجهيزها بالكامل لاستقبال المحصول، مع تواجد لجان متخصصة للإشراف على عمليات الاستلام وفقًا للقرار الوزاري المنظم للعملية.

دعم الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة اتخذت قرارًا مهمًا هذا الموسم بزيادة سعر توريد القمح المحلي إلى 2200 جنيه للطن، وهو سعر أعلى من السعر العالمي، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وتوريده للدولة.

وأوضح أن إعلان السعر مبكرًا ساعد في تحفيز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح، بما يفوق سعر القمح المستورد، ويعزز من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

تشجيع المزارعين على التوريد

وأشار وزير التموين إلى أن زيادة سعر توريد القمح والحوافز المقدمة للمزارعين تأتي في إطار خطة الدولة لدعم الفلاحين وتشجيعهم على تسليم المحصول للدولة، بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم، وتقليل فاتورة الاستيراد التي تتحملها الدولة.

استمرار استقبال القمح في جميع النقاط حتى نهاية الموسم

وأكد الدكتور شريف فاروق أن عمليات التوريد مستمرة حتى نهاية الموسم وفقًا للضوابط المعتمدة، مع الالتزام الكامل بتوفير جميع التسهيلات للمزارعين والموردين لضمان تسليم المحصول بسهولة ويسر، مشددًا على أهمية التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات بدقة لضمان نجاح موسم التوريد وتحقيق الأهداف المرجوة منه.