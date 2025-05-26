نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر.. وتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طمأن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن توافر السلع الغذائية والمنتجات الأساسية في الأسواق، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتجاوز حاجز 6 أشهر، مما يضمن استقرار السوق وعدم حدوث أي نقص في المعروض خلال الفترة المقبلة.

ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان عام وزارة التموين بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة حريصة على ضخ كميات كبيرة من كافة المنتجات والسلع الغذائية، بما في ذلك اللحوم والدواجن والسلع التموينية الأساسية، داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار.

توفير الأضاحي الحية استعدادًا لعيد الأضحى

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أطلقت خطة متكاملة استعدادًا لموسم عيد الأضحى المبارك 2025، شملت افتتاح شوادر لبيع الخراف والأبقار الحية في مختلف محافظات الجمهورية، بأسعار تنافسية لضمان تلبية الطلب المتزايد خلال هذه الفترة.

وأكد أن أسعار الأضاحي المطروحة عبر شوادر وزارة التموين جاءت كالتالي:

الخراف الحية: 225 جنيهًا للكيلوجرام القائم

الأبقار الحية: 190 جنيهًا للكيلوجرام القائم

مؤتمر صحفي بحضور قيادات الوزارة

جاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور المهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي، المشرف العام على جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعدد من قيادات الوزارة، حيث تم استعراض خطة الوزارة لضمان توفير السلع الأساسية خلال موسم العيد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية واللحوم لتلبية احتياجات المواطنين.

خطة الوزارة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تواصل جهودها لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار، مشددًا على أهمية متابعة الأسواق بشكل يومي لضمان توافر المعروض من السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأشار الوزير إلى أن توفير الأضاحي الحية بأسعار مناسبة يأتي ضمن خطة الوزارة لدعم المواطنين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم خلال عيد الأضحى المبارك، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية.