نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التموين يعلن إنشاء شوادر لبيع الأضاحي الحية.. الخراف بـ225 جنيهًا والأبقار بـ190 جنيهًا للكيلو القائم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2025، من خلال طرح خراف وأبقار حية للأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين، عبر افتتاح شوادر في مختلف محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات الأسر المصرية خلال موسم الأضاحي.

افتتاح شوادر بيع الأضاحي في المحافظات

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت بالفعل في افتتاح الشوادر اعتبارًا من 20 مايو الجاري، لتوفير الأضاحي الحية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية خلال موسم عيد الأضحى.

أسعار الخراف والأبقار الحية للأضاحي

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن أسعار الأضاحي التي سيتم طرحها عبر شوادر وزارة التموين جاءت كالتالي:

الخراف الحية: بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام القائم

الأبقار الحية: بسعر 190 جنيهًا للكيلوجرام القائم

وأكد الوزير أن هذه الأسعار تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الأضاحي بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الخارجية، مع الالتزام بضمان جودة اللحوم المعروضة وسلامتها للاستهلاك الآدمي.

حضور قيادات الوزارة والشركة القابضة للمؤتمر الصحفي

شهد المؤتمر الصحفي حضور عدد من قيادات وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، من بينهم الدكتور المهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي، المشرف العام على جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث تم استعراض خطة العمل الخاصة بموسم الأضاحي والتأكيد على أهمية متابعة الأسواق بشكل يومي لضبط الأسعار وتوفير المعروض من اللحوم الحية للمواطنين.

خطة وزارة التموين لتوفير اللحوم خلال العيد

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تعمل على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى الأضاحي الحية، لضمان استقرار الأسعار في الأسواق ومنع التلاعب بها، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم اللوجستي لكافة الجهات المعنية بالمبادرة، ومتابعة أعمال الشوادر بشكل مستمر لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك 2025.