نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. وانكسار الموجة يبدأ مساءً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد، مشيرة إلى أن اليوم الإثنين 26 مايو 2025 يمثل ذروة الموجة، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 40 درجة مئوية، بينما تتجاوز درجات الحرارة في جنوب البلاد حاجز 43 درجة مئوية في الظل، مع توقعات بانكسار الموجة تدريجيًا مع نهاية اليوم.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يميل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ويكون معتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما توقعت نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، خاصة في:

الصحراء الغربية

جنوب البلاد

السواحل الغربية

المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة

اضطرابات في الملاحة البحرية

تشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابات ملحوظة، خاصة على شواطئ الإسكندرية، العلمين، مطروح، والسلوم، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 4 أمتار، ما يستدعي تجنب الأنشطة البحرية غير الضرورية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

بداية انكسار الموجة الحارة مساء اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد أن تغير مصادر الكتل الهوائية مع نهاية اليوم سيؤدي إلى دخول جبهة هوائية باردة تعمل على انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة، ما يسهم في تحسن نسبي بالأجواء خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على عدد من المحافظات:

القاهرة الكبرى: العظمى 40 درجة - الصغرى 21 درجة

الإسكندرية: العظمى 26 درجة - الصغرى 18 درجة

مطروح: العظمى 24 درجة - الصغرى 18 درجة

سوهاج: العظمى 42 درجة - الصغرى 25 درجة

قنا: العظمى 43 درجة - الصغرى 25 درجة

أسوان: العظمى 43 درجة - الصغرى 26 درجة

تحذيرات ونصائح الأرصاد للمواطنين

دعت الهيئة المواطنين إلى:

✅ تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة

✅ ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون

✅ الإكثار من شرب المياه والسوائل

✅ تأجيل الأنشطة الخارجية قدر الإمكان

✅ تأمين اللافتات واللوحات الإعلانية نظرًا لنشاط الرياح