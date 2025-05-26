نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة القاهرة تُحذر من الذبح في الشوارع خلال عيد الأضحى.. غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من ظاهرة الذبح العشوائي للأضاحي في الشوارع وأمام المنازل خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لكل من يقوم بالذبح في الشوارع أو يترك المخلفات والدماء، موضحًا أن قيمة الغرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه وفقًا لحجم المخالفة والأثر البيئي الناتج عنها.

تشديد الرقابة ومنع الذبح خارج المجازر

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة ستشدد الرقابة بشكل صارم لمنع الذبح خارج المجازر المعتمدة، حرصًا على صحة المواطنين والبيئة والنظافة العامة، وضمان سلامة اللحوم.

كما أعلن عن فتح جميع المجازر الحكومية بالقاهرة، وهي:

المجزر الآلي

مجزر جيركو

مجزر السلام

مجزر الممتاز

مجزر طره

مجزر حلوان

مجزر 15 مايو

وذلك لتقديم خدمة الذبح مجانًا للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى، على أن تشمل الخدمة المجانية:

الكشف على الحيوان قبل الذبح

الكشف على اللحوم بعد الذبح

توفير أماكن لاستضافة الحيوانات قبل الذبح

أماكن انتظار السيارات لنقل الأضاحي

حظر الشوادر وملاحقة المخالفين

كما شدد المحافظ على حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية سواء في الطرق العامة أو أمام المحلات أو المنازل، لما تسببه من إعاقة لحركة المرور وتشويه المظهر الحضاري، مع التأكيد على التعامل الحاسم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

عقوبات صارمة للذبح العشوائي

أكد الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 53 لسنة 1966، ينصان على توقيع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه والحبس لمدة سنة كاملة على محلات الجزارة التي تقوم بالذبح خارج المجازر المرخصة، مع تشديد العقوبة حال تكرار المخالفة.

فيما أوضحت الدكتورة نعمة عارف، مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، أن الذبح في الشوارع وأمام المنازل يعد مخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967، موضحة أن العقوبة قد تصل إلى 10 آلاف جنيه وفقًا لحجم وأثر المخالفة.

خطة نظافة واستعدادات شاملة

كلف محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع بشكل عاجل وفوري، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، مع تحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة ضد المخالفين.

كما تم تخصيص غرف عمليات بكل حي لتلقي بلاغات المواطنين على الأرقام التالية:

27426993

27427053

إضافة إلى الرقم الموحد 19561 التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك للتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ خلال أيام العيد.

ذبح آمن ومجاني في المجازر الحكومية

أكدت مديرية الطب البيطري أن الذبح في المجازر الحكومية بالقاهرة سيكون مجانًا بالكامل طوال أيام العيد، مع استمرار عمل المجازر على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير خدمات الذبح بشكل آمن وسليم.