نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا لعيد الأضحى.. محافظة الجيزة تطلق 19 سوقًا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن اقامة 19 سوقًا متنوعًا ما بين أسواق دائمة وأسواق اليوم الواحد، وذلك بهدف توفير السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقليل حلقات التداول الوسيطة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

وأكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن هذه الأسواق تمثل خطوة مهمة نحو دعم المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن أسواق اليوم الواحد تُنظّم أسبوعيًا وتنتشر في مختلف الأحياء والمراكز، مع تنوع في مدة التشغيل ما بين يوم أو يومين أو العمل طوال أيام الأسبوع.

وأوضح مرعي أن تلك الأسواق تتيح للمواطنين الحصول على مختلف السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز، إلى جانب اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنظفات والملابس، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية اليومية على المواطنين.

وفي السياق ذاته، أشار السكرتير العام المساعد، إلى رفع حالة الطوارئ في كافة قطاعات المحافظة استعدادًا لعيد الأضحى، بالتنسيق مع المديريات المعنية، من خلال تنظيم منافذ بيع للحوم تتميز بجودة عالية وأسعار مناسبة، ضمن أسواق اليوم الواحد والشوادر والمنافذ المؤقتة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

كما أقامت محافظة الجيزة، الأسواق الدائمة لمحاربة الغلاء، بالجهود الذاتية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وهي السوق المقام أمام مدرسة أبو الهول القومية بحي جنوب الجيزة وسوق بشارع حسن محمد بحي الطالبية، وسوق بشارع شكري القوتلي بمركز ومدينة العياط، وسوق بمنطقة أبو جبر بمدينة الحوامدية، وسوق بشارع الجمهورية بمدينة البدرشين، وسوق بناصية المريوطية فيصل بجوار الموقف بحي الهرم، وسوق بشارع الملك فيصل بمحطة حسن محمد.

كما يوجد سوق بشارع الصوامع بحي إمبابة أُقيم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسوق بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، وسوق بشارع الملك فيصل بجوار البنك الأهلي بحي بولاق الدكرور، وسوق بجوار ميدان الكيت كات بحي العجوزة.

بينما تم إنشاء تسعة أسواق من خلال الجهود الذاتية للأحياء والمراكز والمدن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وهي خلف مساكن البراجيل بحي المنيرة الغربية وشارع البنك بمدينة كرداسة وشارع محطة المياه بمدينة منشأة القناطر، والوحدة المحلية بالقبابات بمركز أطفيح وسوق أمام كوبري العريشة بشارع أحمد بدوي بمركز ومدينة أبو النمرس وسوق أمام الوحدة المحلية بالواحات البحرية وسوق بجوار سنترال الصف بمركز الصف، وسوق بجوار كوبري الزيدية بمدخل مدينة أوسيم.

WhatsApp Image 2025-05-22 at 5.25.31 PM

WhatsApp Image 2025-05-22 at 5.25.58 PM

WhatsApp Image 2025-05-22 at 5.26.41 PM

WhatsApp Image 2025-05-22 at 5.31.30 PM

WhatsApp Image 2025-05-22 at 5.31.41 PM

WhatsApp Image 2025-05-22 at 5.32.07 PM

WhatsApp Image 2025-05-22 at 5.32.10 PM

WhatsApp Image 2025-05-22 at 5.33.10 PM