نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يحضر جلسات الاستماع للجان المشتركة بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة حيث يتناول المشروع الأول الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتضمن الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.

جاء اللقاء بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

استهل محافظ الجيزة كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على الدعوة والتنظيم لتلك الاجتماعات مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس وعيًا وإدراكًا حقيقيًا بأهمية هذا الملف الحيوي الذي يمس قطاع كبير من المواطنين.

أكد محافظ الجيزة علي أهمية وجود إطار تشريعي مرن يتيح للمحافظات التحرك بكفاءة بما يحقق العدالة ويخدم الصالح العام.

وخلال كلمته استعرض المحافظ عددًا من التحديات التي تواجه الإدارات المحلية في هذا الملف من بينها تدني القيمة الإيجارية وعدم التوازن بين تكلفة الصيانة والعائد المالي مما يعرقل جهود التطوير العمراني وتحسين مستوى الخدمات بعدد من الأحياء الحيوية بالمحافظة.

جاءت مشاركة محافظ الجيزة ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة البرلمانية بهدف الاستماع إلى آراء المحافظين وممثلي الجهات التنفيذية، لضمان صياغة قانون عادل ومتوازن يراعي حقوق الملاك والمستأجرين، ويواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت خلال العقود الماضية.

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