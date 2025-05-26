نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6779 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية يصلون إلى الأراضي المقدسة.. والتفويج يكتمل الجمعة المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن وصول 6779 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، وذلك منذ بدء عمليات التفويج في 18 مايو الجاري، ضمن برنامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ.

وقال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن مطار جدة استقبل 2625 حاجًا، بينما وصل 4154 حاجًا عبر مطار المدينة المنورة، مشيرًا إلى أن عمليات التفويج تسير بسلاسة وفق خطة دقيقة، تضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج منذ لحظة الوصول وحتى الاستقرار في أماكن الإقامة.

وأوضح عبد الموجود أن الرحلات مستمرة يوميًا وفق جدول زمني محكم، على أن يكتمل التفويج يوم الجمعة المقبل الموافق 30 مايو، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير منظومة خدمات متكاملة تشمل إقامة مريحة، ووسائل انتقال آمنة، وبرامج إعاشة عالية الجودة، بما يضمن موسم حج ميسر وآمن يليق بضيوف الرحمن.

وأضاف أن البعثة تتابع على مدار الساعة أوضاع الحجاج، من خلال غرفة عمليات مركزية ولجان ميدانية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية، لضمان انسيابية الإجراءات وسهولة حركة الحجاج داخل المطارات.

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