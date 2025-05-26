نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع جهود حصر أصول الوزارة وتنمية مواردها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع قيادات الإدارة العامة لإدارة الأصول وتنمية الموارد بالوزارة، لمتابعة التقدم المحرز في حصر أصول الوزارة وتنمية مواردها على مستوى الجمهورية.

وشارك في الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، واللواء أشرف أبو علم، مساعد الوزيرة للاستثمار وتنمية الأصول، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة المعنيين.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه في ملف حصر أصول الوزارة، حيث تجاوز عدد الأصول التي تم حصرها أكثر من 3 آلاف أصل على مستوى ديوان عام الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة شكلت لجنة متخصصة لحصر ومتابعة أصولها، والتي تشمل المباني والأراضي والوحدات السكنية والإدارية والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى أصول مشروعات "حياة كريمة"، وتطوير العشوائيات، والطفولة المبكرة، والإنشاءات الجديدة، ومباني الوحدات والإدارات الاجتماعية، وذلك وفق خطة عمل شهرية.

وأوضحت أن مهام اللجنة تتضمن المتابعة الدقيقة والمراجعة الشاملة لكافة الأصول، والإدخال المنتظم على منظومة إدارة الأصول، إلى جانب تنفيذ الحصر الجغرافي وتوثيق الوضع الحالي لكل أصل بالصور، مع وصف تفصيلي لحالة المباني، وعدد الأدوار والغرف، ومتابعة الحالة الإنشائية الظاهرية، وحالة المرافق، وتحديد الاحتياجات المطلوبة لأعمال الصيانة.

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