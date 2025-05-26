تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمستهل تعاملات الأسبوع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 مايو 2025 11:31 صباحاً - تراجع سعر الذهب في مستهل تداولات اليوم الاثنين 26 مايو 2025، ويجرى تداول السبائك عند 3,347 دولاراً للأونصة بهبوط بلغت نسبته 0.27% وقت نشر هذه السطور، ليتراجع الذهب في مصر اليوم باكثر من 35 جنيها في الجرام.

أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24 يسجل 5332 جنيها

- عيار 21 يسجل 4675 جنيها

- عيار 18 يسجل 4007 جنيهات

- الجنيه الذهب 37400 جنيها

ارتفع الذهب بنحو 4.8% خلال الأسبوع الماضي، في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي سيتم تأجيلها حتى 9 يوليو، لإتاحة الوقت أمام الطرفين للتفاوض على اتفاق.

وكان الرئيس الأميركي قد هدّد يوم الجمعة بفرض رسوم أعلى من المتوقع على التكتل، كما وجّه تحذيراً إلى شركة "أبل" بأنها ستخضع لرسوم بنسبة 25% في حال لم تُصنّع هواتف "أيفون" داخل الولايات المتحدة.