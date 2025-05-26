نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن: وصول 6779 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت بعثة حج الجمعيات الأهلية بالأراضي المقدسة، حتى الآن، 6779 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية، وذلك منذ بدء عمليات التفويج في 18 مايو الجاري ضمن برامج موسم حج 1446 هـ، وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن عمليات التفويج تسير وفق خطة دقيقة ومنظمة، مشيرًا إلى أن مطار جدة استقبل حتى الآن 2625 حاجًا، بينما استقبل مطار المدينة المنورة 4154 حاجًا، وسط ترتيبات مكثفة وتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية لتيسير إجراءات الوصول والاستقرار في أماكن الإقامة المخصصة للحجاج.

التزام بتوفير أعلى مستويات الخدمة والرعاية

وأشار عبد الموجود إلى أن عمليات التفويج مستمرة بشكل يومي وفق جدول زمني محدد، حتى اكتمال التفويج يوم الجمعة المقبل 30 مايو، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير منظومة خدمات متكاملة تشمل:

الإقامة المريحة للحجاج

وسائل الانتقال الآمنة بين المشاعر المقدسة

برامج الإعاشة عالية الجودة

وأكد أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى ضمان موسم حج ميسر وآمن يليق بحجاج بيت الله الحرام، ويعكس الجهود المبذولة على كافة المستويات لخدمة ضيوف الرحمن.

غرفة عمليات ولجان ميدانية لمتابعة أوضاع الحجاج

وأوضح عبد الموجود أن البعثة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج، من خلال غرفة عمليات مركزية ولجان ميدانية موزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشددًا على أن جميع الإجراءات تتم بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية، لضمان انسيابية الحركة وسهولة إنهاء الإجراءات في المطارات.

واكد عبد الموجود على أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج، ومتابعة كافة التفاصيل لضمان راحتهم وسلامتهم طوال فترة أداء المناسك.