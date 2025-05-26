نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز المعلومات: زيادة قياسية في القدرة المتجددة عالميًا عام 2024.. آسيا تتصدر والصين تقود النمو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) بشأن إحصائيات القدرة المتجددة لعام 2025، والذي كشف زيادة قياسية في القدرة العالمية لتوليد الطاقة المتجددة خلال عام 2024، حيث بلغت القدرة الإجمالية 4448 جيجاوات.

ووفقًا للتقرير، سجلت القدرة المضافة خلال عام 2024 نحو 585 جيجاوات، وهو ما يمثل 92.5% من النمو الإجمالي للقدرات الإنتاجية الجديدة حول العالم، مسجلة بذلك أعلى معدل نمو سنوي في التاريخ بنسبة 15.1%.

التوزيع الجغرافي للنمو

رغم هذا التوسع الملحوظ، أشار التقرير إلى أن التقدم لا يزال غير كافٍ لتحقيق الهدف العالمي لمضاعفة القدرة المركبة للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نموًا سنويًا بنسبة 16.6%.

وأشار التقرير إلى تفاوت جغرافي ملحوظ في نمو الطاقة المتجددة خلال 2024، حيث جاءت آسيا في الصدارة، وأسهمت الصين وحدها بنحو 64% من القدرة المضافة عالميًا، بينما كانت أمريكا الوسطى والكاريبي الأقل مساهمةً بنسبة 3.2% فقط.

وجاءت دول مجموعة السبع (G7) بنسبة 14.3% من الزيادة، في حين استحوذت دول مجموعة العشرين (G20) على 90.3% من القدرة الجديدة المضافة خلال العام.

تفاصيل مصادر الطاقة المتجددة

أوضح التقرير تفاصيل نمو مصادر الطاقة المتجددة خلال عام 2024 كالتالي:

الطاقة الشمسية والرياح: واصلت نموها الكبير، إذ شكلتا معًا 96.6% من إجمالي الإضافات الصافية للطاقة المتجددة. وتصدرت الطاقة الشمسية المشهد، إذ شكلت أكثر من 75% من التوسع العالمي، بنمو قدره 32.2% لتصل إلى 1.865 جيجاوات.

طاقة الرياح: سجلت نموًا بنسبة 11.1%، رغم تراجع طفيف في معدل الإضافات، ليصل إجمالي القدرة إلى 1.133 جيجاوات بنهاية 2024، مع هيمنة الصين والولايات المتحدة على النمو.

الطاقة الكهرومائية (باستثناء التخزين بالضخ): وصلت إلى 1.283 جيجاوات، مدفوعة بمشروعات جديدة في الصين، إندونيسيا، نيبال، باكستان، تنزانيا، وفيتنام (بأكثر من 0.5 جيجاوات لكل منها).

الطاقة الحيوية: شهدت انتعاشًا بإضافة 4.6 جيجاوات في 2024، مقارنة بـ 3.0 جيجاوات في 2023، وكانت الصين وفرنسا الأكثر مساهمةً (1.3 جيجاوات لكل منهما).

الطاقة الحرارية الأرضية: أضافت 0.4 جيجاوات، بقيادة نيوزيلندا، تليها إندونيسيا، تركيا، والولايات المتحدة.

التحديات والآفاق

اختتم التقرير بالتأكيد على أن الطاقة المتجددة تشهد طفرة غير مسبوقة عالميًا، إلا أن تحقيق أهداف مضاعفة القدرة بحلول 2030 يتطلب جهودًا مضاعفة، مع التركيز على دعم الدول النامية وتوفير التمويل اللازم لتسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة.