نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استكمال اختبارات نهاية العام الدراسي لطلاب صفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل المديريات التعليمية بمختلف المحافظات استكمال اختبارات نهاية العام الدراسي 2024-2025 لصفوف النقل، وسط متابعة يومية من غرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية، للتأكد من انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وتُعقد الامتحانات للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي وفق الجداول الزمنية المعتمدة من كل مديرية تعليمية، مع الالتزام التام بتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن انضباط اللجان ومنع أي محاولات للغش أو الإخلال بسير الامتحانات.

وفي ذات السياق قالت مصادر تعليمية إن الامتحانات تسير بشكل منتظم في أغلب المدارس، دون رصد مخالفات جسيمة حتى الآن، مشيرة إلى أن الوزارة شددت على ضرورة تواجد الملاحظين والمراقبين داخل اللجان منذ بداية الوقت وحتى نهايته، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

وتحرص الإدارات التعليمية على إعلان نتائج طلاب صفوف النقل فور انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، بما يتيح لأولياء الأمور الاطمئنان على مستوى أبنائهم الدراسي، ويستعد الطلاب بعدها لبدء إجازة نهاية العام قبل انطلاق مرحلة التنسيق للصفوف الأعلى.

وشددت الوزارة على متابعة المدارس التي تعقد بها الامتحانات، سواء من خلال الزيارات الميدانية أو تقارير غرف العمليات، مع التعامل الفوري مع أية شكاوى أو ملاحظات ترد من الطلاب أو أولياء الأمور.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرارها في متابعة سير امتحانات صفوف النقل حتى الانتهاء منها بالكامل، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والحفاظ على الانضباط داخل اللجان، تمهيدًا لختام ناجح للعام الدراسي الحالي.

