نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس الإثنين: ذروة الموجة الحارة تضرب البلاد وارتفاع شديد في درجات الحرارة بمعظم الأنحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد البلاد اليوم الإثنين، الموافق 26 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة التي تضرب أغلب أنحاء الجمهورية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يميل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، في حين يكون معتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح على معظم المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

كما حذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ الإسكندرية والعلمين ومطروح والسلوم، مع توقعات بارتفاع الأمواج لتتراوح بين 2.5 إلى 4 أمتار، مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حركة السفن والقوارب.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على مختلف أنحاء الجمهورية:

القاهرة الكبرى: العظمى 40 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 18 درجة.

مطروح: العظمى 24 درجة مئوية، الصغرى 18 درجة.

سوهاج: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 25 درجة.

قنا: العظمى 43 درجة مئوية، الصغرى 25 درجة.

أسوان: العظمى 43 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة في فترات الذروة خلال ساعات النهار، والحرص على ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، مع الإكثار من تناول السوائل للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.