نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 29 مايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024-2025، والمقرر انطلاقه يوم الخميس الموافق 29 مايو الجاري، وسط إجراءات مشددة لضبط اللجان ومكافحة الغش.

وأكدت الوزارة تسليم رؤساء اللجان المدارس المخصصة للامتحانات، مع أرقام الجلوس وكشوف المناداة للطلاب في أماكن واضحة داخل المدارس، مشددة على حظر دخول الطلاب بأي وسيلة من وسائل الغش، والتصدي لأي محاولات للغش الإلكتروني داخل اللجان.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 750 ألف طالب وطالبة، يؤدون امتحانات الدبلومات هذا العام، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا يستوجب تضافر الجهود لضمان انضباط سير الامتحانات، مشيرة إلى أنه سيتم تحرير محاضر فورية ضد أي طالب يثبت تورطه في الإخلال بنظام الامتحان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وفي سياق الاستعدادات، أكدت الوزارة أنه تم نقل الأسئلة من المطبعة السرية إلى مراكز التوزيع في المحافظات، على أن تُسلم مظاريف الأسئلة يوميًا إلى اللجان صباح كل يوم امتحان وفقًا للجداول المعلنة، وتستمر الامتحانات حتى 12 يونيو المقبل.

وشددت الوزارة على تحديد الجهات المصرح لها بدخول لجان الامتحانات من غير الأعضاء المنتدبين، على رأسهم رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني (رئيس عام الامتحانات)، ونوابه، ورؤساء لجان الإدارة، ومديرو المديريات التعليمية، وذلك بعد التحقق من هوياتهم وتسجيل بياناتهم في سجل الأمن، ومرافقتهم من بوابة المدرسة حتى داخل اللجنة دون السماح بأي تغطية إعلامية داخل اللجان، حفاظًا على الهدوء والانضباط.

كما تم التأكيد على حظر التصوير نهائيًا داخل اللجان، إلى جانب عدم السماح لأي شخص لديه موانع قانونية بالمشاركة في أعمال الامتحانات أو المتابعة.

وفي إطار مواجهة الغش الإلكتروني، أعلنت الأماكن أماكن تشكيل غرف عمليات على مستوى المديريات التعليمية، وغرفة مركزية بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى فرق متخصصة لرصد وتتبع صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي وقائع يتم رصدها.