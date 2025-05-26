نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن" و"ويل سبرينج" يطلقان معسكرًا لتأهيل مدربي التواصل الأسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، بالتعاون مع مؤسسة "ويل سبرينج"، معسكرًا تدريبيًا نوعيًا بمدينة الغردقة، يستهدف إعداد مدربين محترفين في مجال تعزيز التواصل والحوار الأسري بين الآباء والأبناء.

ويأتي هذا المعسكر في إطار جهود برنامج "مودة" لبناء كوادر تدريبية قادرة على إحداث تأثير إيجابي في نمط العلاقات داخل الأسرة المصرية، من خلال تعزيز مهارات التواصل الفعال بين أفرادها، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة وتمكين الشباب العاملين في مجالات التوعية المجتمعية.

وقالت الأستاذة راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج "مودة"، إن البرنامج يسعى لمواجهة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية عبر دعم الآباء والأمهات بمهارات حديثة في التربية والتواصل. وأشارت إلى أن تدريب 54 مدربًا ومدربة من المتطوعين يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث تم إعدادهم وفق منهجية تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، مع التركيز على فنون التيسير والتدريب الاحترافي.

وأضافت أن هذا المعسكر يمثل الانطلاقة الأولى لسلسلة تدريبات سيتم تنفيذها تباعًا لتغطي مختلف محافظات الجمهورية، موضحة أن المرحلة الأولى شملت 10 محافظات من صعيد مصر، وهي: أسوان، أسيوط، الأقصر، البحر الأحمر، بني سويف، سوهاج، الفيوم، قنا، المنيا، والوادي الجديد.

من جانبه، أكد الأستاذ مايكل أيوب، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ويل سبرينج"، أن الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بهدف تعزيز تماسك الأسرة المصرية وتوفير بيئة داعمة لتنشئة أجيال قادرة على المساهمة الفعالة في بناء الوطن.

وأعرب أيوب عن فخره بانطلاق أولى المعسكرات التدريبية التي استهدفت شبابًا من محافظات الصعيد، مؤكدًا تطلع المؤسسة لتنظيم المزيد من هذه المعسكرات في مختلف الأقاليم، ضمن خطة مستدامة لتوسيع نطاق التأثير المجتمعي ودعم استقرار الأسرة المصرية.

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