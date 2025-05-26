نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك ناصر الاجتماعي يشارك في "قمة التعليم المجتمعي" ويؤكد التزامه بدعم التعليم وتنمية رأس المال البشري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في فعاليات "قمة التعليم المجتمعي"، التي نظمتها مؤسسة "من أحياها" بالشراكة مع شركة "إيديوفيشن"، بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس أول مدرسة مجتمعية تابعة للمؤسسة.

وأكدت مشاركة بنك ناصر في القمة، التي جمعت نخبة من الخبراء وصناع القرار في مجالي التعليم والتنمية، على التوجه الاستراتيجي للبنك برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية الشاملة والمستدامة.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "مستقبل التعليم المجتمعي في خريطة الدولة بين الاستراتيجية الوطنية والواقع العملي"، شدد نائب رئيسة مجلس الإدارة على أن التعليم ليس مجرد حق، بل هو أساس لبناء الإنسان، وأداة لا غنى عنها لتحقيق التنمية.

وأشار إلى أن البنك أطلق برنامج "حضانتي"، الذي يتيح قروضًا ميسرة لتطوير الحضانات عالية الجودة للأطفال في سن ما قبل المدرسة، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تدعم قدرات الطفل المعرفية والاجتماعية، وتؤهله لخوض المراحل التعليمية اللاحقة بكفاءة.

كما استعرض أسامة السيد أبرز المبادرات والبرامج التعليمية التي يتبناها بنك ناصر، مشيرًا إلى أن البنك يستعد لإطلاق استراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تحقيق تنمية مجتمعية شاملة، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال دعم التعليم في مختلف مراحله ومجالاته، بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة، مرورًا بمبادرات مكافحة التسرب من التعليم.

وأوضح أن البنك يعمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، كما عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينها مبادرة "وظيفة تك"، التي تستهدف تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال برامج تدريبية مكثفة تنتهي بفرص عمل فعلية.

وأكد نائب رئيسة مجلس الإدارة في ختام كلمته أن تحقيق أهداف تطوير التعليم يتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشددًا على أهمية الشراكات الفاعلة لبناء مجتمع متعلم ومتمكن.

1000396232

1000396238