نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للتعاون المشترك وعودة برنامج "حديث الروح".. رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يستقبل وزير الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ أحمد المسلماني - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، بمبنى ماسبيرو العريق ظهر اليوم لبحث أوجه التعاون المشترك.

وتباحث الطرفين في آفاق التعاون بين الوزارة والهيئة، وأكد وزير الأوقاف وجودَ آفاق رحبة للتعاون بين الجانبين بما يحقق رسالتيهما ويلبي تطلعات جماهير المشاهدين والمستمعين عبر وسائل الإعلام التقليدية والجديدة.

من جانبه، أكد الأستاذ المسلماني اعتزازه بصداقة وزير الأوقاف وتطلعه إلى استكمال جوانب التعاون القائمة بين الوزارة والهيئة، إلى جانب الشروع في جوانب أخرى من التعاون بما يحقق الامتداد المستحق لقوة مصر الناعمة.

وأكد المسلماني أن عودة برنامج "حديث الروح" بشكله العريق وبصمته الفريدة إنما تأتي في هذا الإطار؛ موكدًا سعادته البالغة بموافقة وزير الأوقاف على التسجيل للبرنامج ضمن قائمة منتقاة من خيرة علماء مصر.