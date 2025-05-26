عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على لسان المتحدث الرسمي باسمها، المهندس منصور عبدالغني، أنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال خلال فصل الصيف الحالي، مؤكدًا أن التيار الكهربائي سيظل مستقرًا دون انقطاعات.

تأمين احتياجات محطات الكهرباء صيف 2025

وأوضح عبدالغني أن الوزارة قامت بتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيلها بكامل طاقتها، مما يضمن استمرارية الخدمة الكهربائية دون الحاجة إلى تخفيف الأحمال، حتى في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، بما في ذلك الصيانة الدورية للمحطات والشبكات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كميات الوقود المطلوبة.

طمأنة المواطنين.. لا تخفيف أحمال صيف 2025

تأتي هذه التصريحات في إطار حرص الوزارة على طمأنة المواطنين بشأن استقرار الخدمة الكهربائية خلال فصل الصيف، وتأكيدًا على جاهزية الشبكة القومية للكهرباء لتلبية احتياجات الاستهلاك المرتفعة في هذه الفترة.

لا انقطاع للتيار الكهربائي صيف 2025

تؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التزامها بتوفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة للمواطنين خلال فصل الصيف، مشددة على أهمية التعاون بين المواطنين والوزارة من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في أوقات الذروة، لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاعا.

يُذكر أن هذه التصريحات جاءت خلال مداخلة هاتفية للمهندس منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، حيث طمأن المواطنين بعدم وجود أي خطط لتخفيف الأحمال هذا الصيف، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتلبية كافة احتياجات الاستهلاك.