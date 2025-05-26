نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يحصل طلاب الثانوية العامة على أرقام الجلوس؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، والتي تبدأ رسميًا في يونيو المقبل، تبدأ استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير واحدة من أهم الخدمات لطلاب الصف الثالث الثانوي وهي أرقام الجلوس.

وبحسب مصادر مطلعة داخل الوزارة، فإن أرقام الجلوس ستكون متاحة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الزحام عن المدارس وتوفير وسيلة أكثر تنظيمًا للحصول على البيانات الشخصية المتعلقة بالامتحانات.

خطوات الحصول على رقم الجلوس إلكترونيًا

بمجرد إعلان إتاحته رسميًا، يمكن للطالب الحصول على رقم جلوسه من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم:

[https://moe.gov.eg](https://moe.gov.eg)

2. التوجه إلى قسم "الثانوية العامة" أو الدخول إلى رابط الخدمة مباشرة من الصفحة الرئيسية، والذي يحمل عادة عنوان "استعلام عن رقم الجلوس".

3. إدخال الكود الخاص بالطالب أو الرقم القومي كما هو مدوّن في استمارة التقديم الإلكترونية.

4. بعد الضغط على "عرض"، تظهر بيانات الطالب كاملة متضمنة رقم الجلوس، اللجنة، والمدرسة التي سيؤدي بها الامتحان.



ورغم توافر الخدمة الإلكترونية، تؤكد الوزارة أن الطالب سيستلم نسخة ورقية من رقم الجلوس من مدرسته التابع لها، ممهورة بختم المدرسة، وتُعد هذه النسخة هي الوثيقة الرسمية التي يجب اصطحابها إلى لجنة الامتحان.

في تصريحات سابقة، شددت الوزارة على ضرورة التحقق من صحة البيانات الظاهرة على الموقع، مشيرة إلى أنه في حال وجود أي خطأ، يمكن التوجه فورًا إلى المدرسة لإجراء التعديل اللازم قبل موعد الامتحانات.

يُذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام يُقدّر بمئات الآلاف، وتعمل الوزارة على تيسير كافة الإجراءات التنظيمية لهم، في محاولة لضمان عام دراسي هادئ ومنضبط.