محمد صلاح: ضغط الجمهور ساهم فى التجديد لليفربول.. وكنت قريبا من الرحيل للسعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 11:59 مساءً - أكد محمد صلاح نجم ليفربول أنه لم يكن يتوقع رحيل كلوب عن ليفربول ، لكن فى النهاية حدث ، وعلى العموم يشعر أن هذا الموسم هو الأمتع له مع ليفربول.

وقال محمد صلاح خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: أن تجديد عقده تأخر بسبب سياسة ليفربول ولكن فى النهاية تم التجديد ، وجزء من التجديد ضغط من الجمهور على الإدارة ، فكان للجمهور دور فى التجديد حيث أن ضغطهم على الإدارة ساهم فى التجديد ، ورغبتنا معا في الاستمرار.

وتحدث صلاح عن المفاوضات مع الدورى السعودى، حيث أكد أنه إذا لم يجدد مع ليفربول كان سيلعب للسعودية قائلا:' كنت هروح السعودية لكن فى النهاية اتفقنا مع ليفربول ، وكنت بتكلم مع الناس فى السعودية وهما كانوا مرحبين جدا " مضيفا أن ريال مدريد لم يكن في الصورة للانتقال لهم.

وكشف صلاح أن أقرب لاعب له فى ليفربول حاليا هو دومينيك سوبوسلاى ومن قبله كان لاوفرين.