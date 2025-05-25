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محمد صلاح: ضغط الجمهور ساهم فى التجديد لليفربول.. وكنت قريبا من الرحيل للسعودية

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محمد صلاح: ضغط الجمهور ساهم فى التجديد لليفربول.. وكنت قريبا من الرحيل للسعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 11:59 مساءً - أكد محمد صلاح نجم ليفربول أنه لم يكن يتوقع رحيل كلوب عن ليفربول ، لكن فى النهاية حدث ، وعلى العموم يشعر أن هذا الموسم هو الأمتع له مع ليفربول.

 

وقال محمد صلاح خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: أن تجديد عقده تأخر بسبب سياسة ليفربول ولكن فى النهاية تم التجديد ، وجزء من التجديد ضغط من الجمهور على الإدارة ،  فكان للجمهور دور فى التجديد حيث أن ضغطهم على الإدارة ساهم فى التجديد ، ورغبتنا معا في الاستمرار.

 

وتحدث صلاح عن المفاوضات مع الدورى السعودى، حيث أكد أنه إذا لم يجدد مع ليفربول كان سيلعب للسعودية قائلا:' كنت هروح السعودية لكن  فى النهاية اتفقنا مع ليفربول ، وكنت بتكلم مع الناس فى السعودية وهما كانوا مرحبين جدا " مضيفا أن ريال مدريد لم يكن في الصورة للانتقال لهم.

 

وكشف صلاح أن أقرب لاعب له فى ليفربول حاليا هو  دومينيك  سوبوسلاى ومن قبله كان لاوفرين.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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