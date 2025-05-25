محافظة القاهرة توضح حقيقة وجود تسريب غاز بمحطة وقود فى رمسيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 11:59 مساءً - أكدت محافظة القاهرة أن فرق الطوارىء التابعة لشركة الغاز قامت باتمام غلق محبس الغاز داخل محطة الوقود الموجودة ببتقاطع أحد الشوارع مع شارع رمسيس بحى الأزبكية والتى شهدت تسريبًا للغاز.

وأضافت محافظة القاهرة أنه تم تأمين الموقع وفصل التيار الكهربائي، دون حدوث إصابات، ويقوم فريق فنى متخصص بأعمال الإصلاح والمراجعة، مع تواجد جميع مسئولى المرافق والحى وعدد من سيارات الإطفاء للتأمين .

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتسرب غاز فى محطة وقود بمنطقة رمسيس، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان تحسبا لوقوع حريق، فيما قام عمال شركة الغاز بفصل الغاز عن المنطقة بالكامل، لحين إصلاح التسرب في المكان.