نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكرّم رئيس مركز الصف ورئيسة ووكيل لجنة التصالح تقديرًا لجهودهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة كلًا من فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة الصف، والمهندسة جوهرة مجدي محمد مهندسة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف ورئيسة لجنة التصالح، وهدى محمد حسين مشرفة النظام بالمركز التكنولوجي ووكيلة لجنة التصالح، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة في إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء إلى جانب مهامهم المكلفين بها.

وقام المحافظ بمنحهم شهادات تقدير عرفانًا بما بذلوه من جهود حثيثة ساهمت في دفع العمل وتحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف الحيوي.

وأكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص محافظة الجيزة على دعم وتحفيز الكفاءات البشرية وتشجيع روح الالتزام والعطاء في مختلف القطاعات، وخلق مناخ من المنافسة الإيجابية بين الموظفين، مع إبراز وتقدير المجهودات المبذولة وسرعة إنجاز الأعمال لما لذلك من أثر إيجابي على جودة الخدمات المقدمة وتلبيتها لتطلعات المواطنين.

وخلال التكريم شدد المحافظ على المكرّمين ضرورة مواصلة العمل بجدية في ملف التصالح لما له من أهمية بالغة مع الحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات وسرعة البت في الطلبات والتيسير على المواطنين أثناء إجراءات التقديم بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم.

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