نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لضمان تقديم تجربة حج ميسّرة وآمنة ومتميزة لحجاج السياحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل، وزارة السياحة والآثار، جهودها المكثفة لضمان تقديم تجربة حج ميسّرة وآمنة ومتميزة لحجاج السياحة والتأكد من تلقيهم أفضل الخدمات، حيث يتواجد حاليًا كافة أعضاء لجان البعثة المصرية الرسمية للحج السياحي والممثلة من الإدارة المركزية لشركات السياحة، والتي تم توزيعها على 21 لجنة تعمل على مدار الساعة، بجميع النقاط والمناطق الرئيسية التي يتواجد بها حجاج السياحة في كل من مصر والأردن والسعودية وذلك في إطار الاستعدادات لموسم حج 1446هـ.

وقد أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على حرص الوزارة على وضع راحة وسلامة حجاج السياحة على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق وبالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات والخدمات المتكاملة لحجاج السياحة طوال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن لجان بعثة الوزارة تقوم بمتابعة أداء شركات السياحة ومدى تنفيذها للبرامج المُتفق عليها مع حجاج السياحة والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو مستجدات خاصة بالموسم والتنسيق مع شركات السياحة المنظمة بشكل فعال ومباشر، لافتة إلى أنه من أبرز تلك اللجان (لجنة الشكاوى والتحقيقات – لجنة متابعة الحالات المرضية – لجنة التائهين والمفقودات – اللجان الفرعية بكافة المناطق المتواجد بها الحجاج بمكة المكرمة وعددها 4 لجان وهي أجياد والمناطق المحيطة – المسفلة وجرول وجبل عمر - العزيزية – النزهة وزاهر، بالإضافة إلى لجنة منفذ حالة عمار ولجنة ميناء العقبة الأردنية ولجنة نويبع لمتابعة الرحلات البرى.

وأوضحت أن هذه اللجان تضم عناصر مُدربة ومُجهزة بأحدث وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة، بهدف تسهيل التواصل والاستجابة السريعة لاحتياجات الحجاج والرد على استفساراتهم وتقديم الدعم اللازم لهم بشكل فوري.

وقد تم توجيه أعضاء هذه اللجان بالتواجد الدائم في هذه المقرات على مدار 24 ساعة بنظام المناوبة اليومية، كما ستتواجد أيضًا داخل مخيمات منى وعرفات المخصصة لحجاج السياحة سواء في فئة الخمس نجوم أو البرامج الاقتصادية والبرية، لتقديم الدعم والمساعدة طوال فترة أداء المناسك.

وتم تحديد مقرات بعثة الوزارة للحج السياحي الموجودة بالمملكة العربية السعودية بعناية بحيث تكون قريبة من أماكن إقامة حجاج السياحة، حيث تتواجد في مكة المكرمة بفندقي مكارم أجياد والذي يتميز بقربه من الحرم المكي مما يسهل وصول الحجاج إليه، وفندق نسمات اليقين في شارع صدقي بمنطقة العزيزية والتي تشهد كثافة في تواجد حجاج البرامج الاقتصادية، بينما يتواجد مقر البعثة في المدينة المنورة بفندق كراون بلازا بالمنطقة الجنوبية لقربه من الحرم النبوي الشريف.

وتُخصص الوزارة أرقام هواتف للتواصل مع أعضاء البعثة ولاستقبال كافة الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة سواء من قبل شركات السياحة أو حجاج السياحة المصريين مباشرة أثناء تواجدهم بالأراضي المقدسة، بجانب إعلان عناوين مقرات هذه البعثة، وهي على النحو التالي:

مكة المكرمة:

- فندق مكارم أجياد - شارع أجياد العام ــ مكة المكرمة (رقم الهاتف 00966506719982 )

- فندق نسمات اليقين - شارع صدقي بمنطقة العزيزية (رقم الهاتف 00966504972723)

المدينة المنورة:

- فندق كراون بلازا – شارع الملك فيصل بالمنطقة الجنوبية المركزية (رقم الهاتف 00966504944557)

كما تقوم لجان البعثة بمتابعة شكاوى واستفسارات حجاج السياحة وذويهم التي ترد للوزارة من خلال البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة وهو

[email protected]

أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، أو عبر الخط الساخن للوزارة (19654).

وتؤكد وزارة السياحة والآثار، على التزامها بمواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، داعية جميع شركات السياحة المنظمة والحجاج إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على بطاقة نسك التي تمثل التصريح الرسمي الوحيد للدخول إلى المشاعر المقدسة، والتنبيه على ضرورة حملها في جميع الأوقات داخل مكة المكرمة وخلال التنقل بين المشاعر.



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