رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الفائزين في «تحدي القراءة العربي»

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أحمد جودة - القاهرة - تقدَّم الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بخالص التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات الفائزين في الموسم التاسع من مسابقة «تحدي القراءة العربي»، مشيدًا بما حققوه من نتائج مشرّفة تُجسِّد روح الإصرار والتفوّق، وتعكس حرص الأزهر الشريف على تنمية مهارات القراءة والاطلاع لدى أبنائه.

كما يتوجَّه بالتهنئة إلى «منطقة الإسماعيلية الأزهرية» بمناسبة حصولها على لقب «المنطقة الأفضل مشاركةً وتميُّزًا» في هذا الموسم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُجسِّد جهودًا مخلصة وتعاونًا بنَّاءً بين المعلمين والطلاب والإدارات التعليمية، ومتمنيًا للجميع دوام التوفيق، ومزيدًا من التميز والريادة.

ويُعرب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن خالص شكره وتقديره للسادة رؤساء المناطق، والمعلمين والمعلمات، وجميع المشاركين في الإشراف على المسابقة وتنظيم فعالياتها، لما بذلوه من جهد ملموس، وعمل مخلص، كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح المشرف.