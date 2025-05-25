نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي "الأوقاف" و"التموين" بشان صكوك الأضاحي والصدقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اللواء أحمد سمير الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، والمهندس علاء الدين ناجي أحمد أبو العلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الأحد الموافق ٢٥ من مايو ٢٠٢٥، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي "الأوقاف" و"التموين والتجارة الداخلية" ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ وذلك لتوفير اللحوم البلدية الطازجة، وكذا اللحوم السودانية المستوردة والمعبأة للأضاحي والصدقات؛ لتوزيعها على الأماكن الأكثر احتياجًا داخل جمهورية مصر العربية.

يشمل البروتوكول تحديد أُطُر التعاون والعمل المشترك بين الوزارتين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لحوم الأضاحي والصدقات، البلدية والسودانية المستوردة المذبوحة في مصر؛ لتوصيلها للمحافظات التي تحددها وزارة الأوقاف وفقًا لقواعد البيانات المدققة. كما أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الوزارتين، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز سبل التكافل لها، بما يحقق رؤية الدولة في العناية بالمستحقين وتنفيذ برامج التنمية في شتى المجالات.