نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات ويشدد على تهيئة الأجواء المثالية للطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العملية الامتحانية في عدد من الكليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

شملت الجولة كلية الآداب، والمبنى الرئيسي لكلية الحقوق، بالإضافة إلى الخيمة الامتحانية ومبنى الامتحانات. كما تفقد الدكتور ضياء مبنى كلية الآثار، للتأكد من جاهزية كافة اللجان والالتزام بالضوابط والمعايير المقررة للامتحانات. وقد اطمأن رئيس الجامعة على توفر سبل الراحة للطلاب والتزام الكليات بالجداول الزمنية المحددة للامتحانات وكلف سيادته امين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب بتيسير كافه سبل الراحه للطلاب أثناء فترة الامتحانات.