نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي بموسمها التاسع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصدت منطقة الإسماعيلية الأزهرية لقب «الأفضل مشاركةً وتميزًا» بين المناطق الأزهرية في مسابقة تحدي القراءة العربي بموسمها التاسع على مستوى المناطق الأزهرية، وذلك خلال الحفل الختامي الذي نظَّمه الأزهر الشريف اليوم بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بالمؤسسة، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب عدد من علماء الأزهر وقياداته التربوية، وشخصيات إعلامية وثقافية بارزة.

وتسلَّم الجائزةَ الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، معربًا عن سعادته البالغة بهذا الفوز والتكريم، ومُهديًا إياها لزملائه في المنطقة من قيادات وإداريين ومعلمين، وجميع من ساهم في إنجاح مشاركتها وحصولها على اللقب. كما هنَّأ الطلابَ الفائزين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتألق، ومزيدًا من النجاح بما يُعلي اسمَ المنطقة ويُبرز تميز طلابها.

يُذكر أن "تحدي القراءة العربي" تُعد أحد أبرز مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتهدف إلى ترسيخ حب القراءة لدى الشباب العربي وتنمية مهارات التحليل لديهم. وقد شهدت الدورة الحالية مشاركةَ أكثر من مليونَيْ طالب أزهري من مختلف المناطق، في تنافسٍ ثَرِيٍّ بالمعرفة والإبداع.