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الأنفاق: ضبط المتورطين في سرقة كابلات مونوريل شرق النيل

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  • الأنفاق: ضبط المتورطين في سرقة كابلات مونوريل شرق النيل 5/6
  • الأنفاق: ضبط المتورطين في سرقة كابلات مونوريل شرق النيل 6/6

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأنفاق: ضبط المتورطين في سرقة كابلات مونوريل شرق النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، في بيان رسمي اليوم، عن رصد عدد من وقائع سرقة كابلات خاصة بمشروع مونوريل شرق النيل خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت الهيئة أنه تم التعامل مع هذه الحوادث بكل حزم وجدية، بالتنسيق مع شركة "ألستوم" المنفذة للمشروع، وأسفرت الجهود عن ضبط الجناة وتحرير محاضر رسمية بشأن الوقائع، تمهيدًا لتوقيع العقوبات القانونية عليهم.

وشددت الهيئة على متابعتها الدقيقة لسير التحقيقات لدى النيابة العامة، حتى صدور الأحكام بحق المتورطين، في إطار سعيها الحثيث لمواجهة هذه الجرائم والحفاظ على مكونات المشروع.

وناشدت الهيئة المواطنين بعدم الاقتراب من مسار المونوريل، حفاظًا على سلامتهم، خاصة مع بدء إطلاق التيار الكهربائي على المسار، وإجراء التجارب التشغيلية للقطارات، ما يشكل خطرًا داهمًا على من يقترب من المنطقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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