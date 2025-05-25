نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير الخارجية النرويجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيد "إسبين بارث إيد" وزير خارجية النرويج، وذلك يوم الأحد ٢٥ مايو على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية.

حرص الوزير عبد العاطى على الإشادة بالموقف النرويجي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مثمنًا انضمام النرويج لبيان المانحين الدوليين بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، منوهًا بأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقة في المنطقة، كما وصل حجم المعاناة الإنسانية لمعدلات قياسية منذ خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتوسيع إسرائيل عملياتها العسكرية بالقطاع.

أكد د. عبد العاطي على ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار تنفيذ حل الدولتين، مشيدًا بموقف النرويج الرافض لمقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة، معربًا عن التقدير لدعم النرويج للخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتي تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

كما تطرق السيد وزير الخارجية للوضع في الضفة الغربية، مستعرضًا الانتهاكات الفادحة لقوات الإحتلال الإسرائيلي في مدن وقرى الضفة، مشددًا على ضرورة وقف هذه الممارسات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.