الداخلية تكشف: انتحار حفيد نوال الدجوى بإطلاق عيار نارى على نفسه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 06:32 مساءً - قالت وزارة الداخلية إنه فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن ملابسلات وفاة أحمد الدجوى، حفيد نوال الدجوى، بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 25 مايو الجارى، تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار نارى على نفسه، مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته.

وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج فى رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد مساء أمس 24 الجارى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.