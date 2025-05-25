نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: نسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب وتوطين الصناعات المغذية لتقليل الضغط على الدولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الحديد والصلب في مصر، وبحث آليات وخطوات النهوض به.

شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات ورؤساء مجالس إدارات كبرى شركات الحديد والصلب.

توطين الصناعة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية

أكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يهدف إلى دعم واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتوطين الصناعات المغذية، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.

كما أشار إلى سعي الحكومة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب، عبر تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي في مختلف الصناعات.

الاستثمار والتيسيرات في الصدارة

وشدد مدبولي على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة، وتعمل باستمرار على توفير الحوافز والتيسيرات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب تطورات هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

استعراض التحديات والحلول المقترحة

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضًا شاملًا للتحديات التي تواجه هذا القطاع، إلى جانب عدد من المقترحات التي تقدم بها المصنعون وأصحاب الشركات لتسريع معدلات النمو وتحقيق الاستدامة الصناعية.

تقنين الأوضاع وتكامل سلسلة القيمة

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع ناقش أيضًا جهود تقنين أوضاع عدد من المصانع غير المرخصة وفقًا للمعايير المنظمة، بالإضافة إلى سبل دعم المصانع في الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج محليًا، بما يعزز سلسلة القيمة المضافة ويخفض الحاجة إلى الاستيراد بالعملة الصعبة.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل العمل على بناء بيئة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز من قدرة مصر التنافسية عالميًا.