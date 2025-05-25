نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: نُعزز كفاءة شبكات المياه والصرف لاستيعاب الطفرة العمرانية بشرق وغرب القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن شرق وغرب القاهرة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، وعدد من مسؤولي الهيئة.

ضمان جودة المرافق لمواكبة التنمية المتسارعة

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على متابعة البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي، تماشيًا مع التوسع العمراني المتزايد في مدن شرق وغرب القاهرة. وأشار إلى أهمية التأكد من قدرة المنظومة على استيعاب الأحجام المتوقعة من التنمية العمرانية، موضحًا أن الحكومة تستهدف تقديم خدمات مرافق عالية الجودة بالتزامن مع تنمية المدن الجديدة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات المختلفة، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من أي أزمات مستقبلية محتملة.

شرق القاهرة: زيادة طاقات محطات المياه لتغطية الطلب المتزايد

عرض المهندس شريف الشربيني موقف مدن شرق القاهرة، والتي تشمل: القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية، العاشر من رمضان، العبور، الشروق، بدر، العبور الجديدة، حدائق العاصمة، والصالحية الجديدة. وأوضح أن محطات المياه تخدم هذه المدن بإجمالي تصرف يصل إلى 3 ملايين م3/يوم خلال صيف 2025، مشيرًا إلى أن التوسعات الأخيرة بمحطات القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان ساهمت في سد العجز وتوفير الاحتياجات اللازمة للمدن الجديدة.

غرب القاهرة: خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 2 مليون م3/يوم

أما بخصوص مدن غرب القاهرة مثل السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، وسفنكس الجديدة، فقد أكد الوزير أن الطاقة الحالية لمحطات المياه تبلغ 1.4 مليون م3/يوم، ومن المستهدف زيادتها لتتجاوز 2 مليون م3/يوم بحلول عام 2027، مشيرًا إلى خطة توزيع المياه بين المحطات لضمان كفاءة تغطية المناطق العمرانية الجديدة.

الصرف الصحي: رفع كفاءة محطات المعالجة لمواكبة الطفرة السكانية

قدم المهندس أحمد عمران عرضًا شاملًا حول موقف منظومة الصرف الصحي، موضحًا أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لرفع كفاءة المحطات القائمة، وتنفيذ توسعات جديدة لتلبية الطلب المستقبلي حتى عام 2030.

شرق القاهرة: يجري رفع كفاءة محطات المعالجة بالقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية وبدر والشروق، حيث تشمل التوسعات إضافة نحو 80 ألف م3/يوم في بعض المحطات.

يجري رفع كفاءة محطات المعالجة بالقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية وبدر والشروق، حيث تشمل التوسعات إضافة نحو 80 ألف م3/يوم في بعض المحطات. غرب القاهرة: تشمل الخطط التوسعية محطات أبو رواش، محطة المعالجة الغربية، المحطة الجنوبية بحدائق أكتوبر، وغيرها، لتصل الطاقة الإجمالية المستهدفة بحلول 2030 إلى أكثر من مليون م3/يوم، لتغطية احتياجات المدن السكنية والمناطق الصناعية.

شدد رئيس الوزراء على أن تطوير البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي يُعد أولوية وطنية، لما له من تأثير مباشر على جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.