نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحي بعزبة البكباشي بحي جنوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، مشروعات الصرف الصحي بنطاق حي جنوب الجيزة ومركز أبو النمرس، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث تابع نائب المحافظ ميدانيًا الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بعزبة البكباشي، للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تنفيذه وفقًا للخطة الزمنية المحددة، واستمع إلى شرح من المهندسين المشرفين على المشروع حول مراحل التنفيذ المختلفة ونسب الإنجاز، موجهًا بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل.

ووجّه نائب المحافظ بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوصيل التيار الكهربائي لمحطة رفع الصرف الصحي تمهيدًا لإجراء تجارب التشغيل بالمحطة.

كما تابع التجهيزات النهائية بمشروع الصرف الصحي بقرية بني يوسف، استعدادًا لتنفيذ وصلات الصرف الصحي لمنازل القرية وتشغيل الخدمة خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، تفقد نائب المحافظ أعمال المرحلة الأولى لتطوير ورصف طريق الترعة السقارية بمدينة أبو النمرس، والذي يُعد من الطرق الحيوية التي ستسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية أشرف تامر رئيس حي جنوب، وزينهم إدريس رئيس مركز أبو النمرس، ومحمد عبد العظيم المشرف على المشروعات بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومصطفى محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، ومحمد حسين مدير عام الصرف الصحي بأبو النمرس والحوامدية، وعبد الرحمن الصمدي، وبكينام محمد إبراهيم، مديري المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وحسام الدين محمد مدير مشروع الرصف بمديرية الطرق بالمحافظة.

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