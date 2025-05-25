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الرئيس السيسى يؤكد التزام مصر بدعم التعاون البنّاء وتعزيز التنمية والسلام فى أفريقيا

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الرئيس السيسى يؤكد التزام مصر بدعم التعاون البنّاء وتعزيز التنمية والسلام فى أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 05:39 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، التزام مصر الراسخ بدعم التعاون البنّاء، وتعزيز جهود التنمية والسلام في ربوع القارة الأفريقية.

 

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"في الخامس والعشرين من مايو من كل عام، نحتفل بيوم أفريقيا؛ يوم الوحدة والتضامن. هذا اليوم الذي يرمز إلى طموحات الشعوب الإفريقية في مستقبل مشرق وتنمية مستدامة. فمصر، التي تمتد جذورها في عمق التاريخ الإفريقي، تؤكد التزامها الراسخ بدعم التعاون البنّاء، وتعزيز جهود التنمية والسلام في ربوع القارة السمراء لنصنع لأبناء أفريقيا غدًا أكثر إشراقا وازدهارا؛ كل عام وإفريقيا قوية ومتحدة وماضية نحو التقدم المنشود".

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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