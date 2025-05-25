نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق احتفالية الأزهر لتكريم طلابه الأوائل الفائزين في مسابقة «تحدي القراءة العربي» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل، فعاليات الحفل الختامي لتكريم طلاب الأزهر الأوائل المُتألّقين في مسابقة "تحدي القراءة العربي" بدورتها التاسعة، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب عدد من علماء الأزهر وقياداته التربوية، وشخصيات إعلامية وثقافية بارزة.

وسجّل الموسم التاسع من المسابقة مشاركة لافتة لطلاب الأزهر الشريف، حيث بلغ عدد المشاركين 2،112،000 طالب وطالبة من 9،700 معهد أزهري، بإشراف 8،050 مشرفًا تربويًا، كما شهدت الدورة مشاركة 2،500 طالبا وطالبة من ذوي الهمم، حيث تمّ تصعيد 10 طلاب على مستوى الجمهورية، بينما تأهل 3 طلاب من ذوي الهمم للمنافسة للمرة الثالثة على التوالي، بمشاركة 16 منطقة أزهرية في هذه الفئة.



ويتضمّن الحفل كلمات افتتاحية يلقيها كل من: وكيل الأزهر، ومدير مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب فقرات إنشاد ديني، كما سيتمّ تكريم المنطقة الأزهرية الأكثر تميزًا، والطلاب ذوي الهمم الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى إعلان أسماء الفائزين من المركز العاشر حتى الأول.



كما يستعرض الحفل الجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لمشروع تحدي القراءة العربي بالأزهر الشريف واللجان التنسيقية بالمناطق الأزهرية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استعراض نسب مشاركة الطلاب والمعاهد الأزهرية في الموسم الحالي بالمقارنة بالأعوام السابقة.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا لهم وبغية حثهم على القراءة والاطلاع وزيادة المعرفة، بجانب التأكيد على دور الأزهر الرائد في ترسيخ ثقافة القراءة، وبناء وعي الأجيال عبر برامج تعليمية وتنافسية تحفّز على الإبداع والتفوّق.