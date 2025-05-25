نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير المبادرات بمؤسسة آل مكتوم: طلاب الأزهر رسموا لوحة مشرفة في تحدي القراءة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، عن سعادته بالمشاركة في حفل تتويج أبطال الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف، مشيدًا بالمستوى المشرف الذي قدمه طلاب الأزهر في هذا المحفل القرائي الكبير.

وقال الدكتور "الخالدي" في كلمته خلال الحفل: "أظهر طلبة هذا الصرح العريق الذي نعتز به إصرارًا على المشاركة، وقدّموا مستويات متميزة من الحصيلة المعرفية والقدرة على الإبداع، بما يعكس رسالة الأزهر الشريف في ترسيخ مكانة اللغة العربية ونشر العلم."

وأضاف مدير المبادرات بمؤسسة آل مكتوم العالمية، أن مشاركة طلاب وطالبات الأزهر في تصفيات الدورة التاسعة تمثل محطة مهمة في مسيرة التحدي، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية شهدت مشاركة 32 مليونًا و231 ألف طالب وطالبة، في إنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارات المعاهد الأزهرية والمشرفون والمشرفات.

وبيّن الدكتور " الخالدي" أن مشاركة الأزهر هذا العام سجلت رقمًا غير مسبوق، حيث شارك 2.112 مليون طالب وطالبة من 9700 معهد أزهري تحت إشراف 8050 مشرفًا ومشرفة، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" والأزهر الشريف كان له دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد مدير المبادرات بمؤسسة آل مكتوم العالمية أن طلاب الأزهر يواصلون تقديم إسهامات مؤثرة في قصة نجاح تحدي القراءة العربي، حيث سبق أن فاز الطالب محمد أحمد حسن عبد الحليم بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم، فيما حصل عمر عبد اللطيف على المركز الثاني في الدورة الثامنة التي شارك فيها 28 مليونًا و200 ألف طالب وطالبة.

واختتم الدكتور "الخالدي" كلمته، بأن تحدي القراءة العربي خلال 9 دورات متتالية شارك فيه أكثر من 163 مليون طالب وطالبة، و877 ألف مشرف ومشرفة قراءة، و927 ألف مدرسة عربية، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس التفاعل الحقيقي من المؤسسات التعليمية في الوطن العربي وعلى رأسها الأزهر، منوها إلى دعوة جامعة الدول العربية في 18 ديسمبر 2024، التي طالبت الوزارات المعنية بالتعليم في الدول العربية باعتماد مبادرة تحدي القراءة العربي كمنهج تعليمي، ودعم نشرها وتعزيزها.