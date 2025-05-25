ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 04:38 مساءً - قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).